Circuit Prenez la Pose

Circuit Prenez la Pose Place de l’Hôtel de Ville 03160 Bourbon-l’Archambault Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Profitez de votre balada dans Bourbon-l’Archambault pour taper la pose ! Des cadres vous permettent d’immortaliser votre passage dans la petite cité de caractère.

English :

Take advantage of your stroll in Bourbon-l’Archambault to strike a pose ! Frames allow you to immortalize your passage in the small city of character.

Deutsch :

Nutzen Sie Ihren Spaziergang durch Bourbon-l’Archambault, um sich in Pose zu werfen! Mithilfe von Bilderrahmen können Sie Ihren Aufenthalt in der kleinen Stadt mit Charakter festhalten.

Italiano :

Approfittate della vostra passeggiata a Bourbon-l’Archambault per mettervi in posa ! Le cornici permettono di immortalare la visita a questa piccola città di carattere.

Español :

Aproveche su paseo por Bourbon-l’Archambault para posar Los marcos le permiten inmortalizar su visita a esta pequeña ciudad con carácter.

