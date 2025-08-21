Cité médiévale en bocage Bourbon-l’Archambault Allier

Cité médiévale en bocage

Cité médiévale en bocage Place de l’église 03160 Bourbon-l’Archambault Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours sportif de 68 kilomètres pour 564 mètres de dénivelé est l’un des plus emblématiques du département en termes de patrimoine et de paysage.

http://www.tourisme-bocage.fr/ +33 4 70 67 09 79

English :

This 68-kilometre, 564-metre climb is one of the department?s most emblematic in terms of heritage and landscape.

Deutsch :

Diese 68 Kilometer lange Sportstrecke mit einem Höhenunterschied von 564 Metern ist eine der emblematischsten Strecken des Departements in Bezug auf Kulturerbe und Landschaft.

Italiano :

Questo percorso di 68 chilometri, con i suoi 564 metri di dislivello, è uno dei più emblematici del dipartimento in termini di patrimonio e paesaggio.

Español :

Esta ruta de 68 kilómetros, con sus 564 metros de desnivel, es una de las más emblemáticas del departamento desde el punto de vista patrimonial y paisajístico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme