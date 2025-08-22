CIRCUIT PEDESTRE « AULNE » MAMERS Mamers Sarthe
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Circuit en boucle au départ des plans d’eau de Mamers.
+33 2 43 34 16 48
English :
Loop circuit starting from the Mamers lakes.
Deutsch :
Rundweg ab den Wasserflächen von Mamers.
Italiano :
Circuito ad anello con partenza dai laghi di Mamers.
Español :
Circuito en bucle que parte de los lagos de Mamers.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire