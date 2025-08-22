CIRCUIT PEDESTRE « AULNE » MAMERS Mamers Sarthe

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Circuit en boucle au départ des plans d’eau de Mamers.

  +33 2 43 34 16 48

English :

Loop circuit starting from the Mamers lakes.

Deutsch :

Rundweg ab den Wasserflächen von Mamers.

Italiano :

Circuito ad anello con partenza dai laghi di Mamers.

Español :

Circuito en bucle que parte de los lagos de Mamers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire