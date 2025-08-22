CIRCUIT PEDESTRE « HÊTRE » NEUFCHÂTEL EN SAOSNOIS Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Circuit en boucle au départ de la Maison du Sabot à Neufchâtel en Saosnois.

  +33 2 43 34 16 48

English :

Loop circuit starting from the Maison du Sabot in Neufchâtel in Saosnois.

Deutsch :

Rundweg ab der Maison du Sabot in Neufchâtel en Saosnois.

Italiano :

Un tour ad anello con partenza dalla Maison du Sabot di Neufchâtel en Saosnois.

Español :

Recorrido en bucle que parte de la Maison du Sabot en Neufchâtel en Saosnois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-09 par eSPRIT Pays de la Loire