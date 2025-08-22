Circuit pédestre N°17a Les Trois Fontaines

Circuit pédestre N°17a Les Trois Fontaines Place du Général De Gaulle 17210 Montlieu-la-Garde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un court circuit patrimonial tout en jambe.

+33 5 17 24 03 47

English :

A leggy heritage short circuit.

Deutsch :

Ein kurzer Rundgang durch das Kulturerbe mit viel Beinarbeit.

Italiano :

Un breve tour del patrimonio con un tocco di novità.

Español :

Un breve recorrido por el patrimonio con una vuelta de tuerca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme