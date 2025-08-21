Sentier de découverte faune et flore Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Sentier de découverte faune et flore Maison de la Forêt

Sentier de découverte faune et flore Maison de la Forêt tout vent 17210 Montlieu-la-Garde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Sentier forestier de 3 km, découverte de la faune et la flore de Haute Saintonge. Des espaces thématiques sur les papillons, les refuges , les champignons, les abeilles, la mare et ses habitants et des jeux viendront agrémenter cette ballade.

English :

Forest trail of 3 km, discovery of the fauna and flora of Haute Saintonge. Themed areas on butterflies, refuges, mushrooms, bees, the pond and its inhabitants and games will enhance this walk.

Deutsch :

3 km langer Waldpfad, auf dem Sie die Fauna und Flora der Haute Saintonge entdecken können. Themenbereiche zu Schmetterlingen, Zufluchtsorten , Pilzen, Bienen, dem Teich und seinen Bewohnern sowie Spiele lockern den Spaziergang auf.

Italiano :

Un percorso forestale di 3 km, alla scoperta della fauna e della flora della Haute Saintonge. Aree tematiche su farfalle, rifugi, funghi, api, lo stagno e i suoi abitanti e giochi arricchiranno questa passeggiata.

Español :

Un sendero forestal de 3 km, para descubrir la fauna y la flora de Haute Saintonge. Las zonas temáticas sobre mariposas, refugios, setas, abejas, el estanque y sus habitantes y los juegos realzarán este paseo.

