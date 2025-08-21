Circuit pédestre N°17b « La forêt » Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Circuit pédestre N°17b La forêt
Circuit pédestre N°17b La forêt
Maison de la Forêt de Haute-Saintonge
17210 Montlieu-la-Garde
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
Une excursion forestière et vallonnée au coeur des paysages du secteur de la Double Saintongeaise
+33 5 17 24 03 47
English :
A forest and hilly excursion in the heart of the landscapes of the Double Saintongeaise area
Deutsch :
Eine wald- und hügelreiche Exkursion durch die Landschaften des Sektors Double Saintongeaise
Italiano :
Un’escursione forestale e collinare nel cuore dei paesaggi del Double Saintongeaise
Español :
Una excursión por bosques y colinas en el corazón de los paisajes de la zona de la Doble Saintongeaise
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme