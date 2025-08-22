Circuit pédestre N°35 Les Hérissons

Circuit pédestre N°35 Les Hérissons Rue du Logis 17800 Saint-Léger Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Petit circuit agréablement ombragé sous un couvert forestier aux allures de parc. Quelques descentes et chemins de cailloux sont difficilement accessibles aux vélos enfant à moins de marcher à côté.

+33 5 17 24 03 47

English :

Small circuit pleasantly shaded under a forest canopy looking like a park. Some descents and pebbled paths are difficult for children’s bikes to access unless you walk beside them.

Deutsch :

Kleine, angenehm schattige Strecke unter einem parkähnlichen Walddach. Einige Abfahrten und steinige Wege sind für Kinderfahrräder schwer zu bewältigen, es sei denn, man läuft nebenher.

Italiano :

Un piccolo circuito piacevolmente ombreggiato sotto la chioma di un parco. Alcuni tratti in discesa e sentieri rocciosi sono difficilmente accessibili alle biciclette dei bambini, a meno che non si cammini a fianco.

Español :

Un pequeño circuito, agradablemente sombreado, bajo un dosel forestal que parece un parque. Algunos tramos de bajada y los senderos rocosos son de difícil acceso para las bicicletas de los niños, a menos que caminen a su lado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme