Circuit VTC N°19 St-Léger Saint-Léger Charente-Maritime

Circuit VTC N°19 St-Léger

Circuit VTC N°19 St-Léger Église Saint-Léger 17800 Saint-Léger Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

13km que se partagent champs cultivés et bosquets sur un coteau qui surplombe l’axe Pons-Saintes et la vallée de la Seugne et offre une belle luminosité le matin.

+33 5 17 24 03 47

English :

13km shared by cultivated fields and groves on a hillside overlooking the Pons-Saintes axis and the Seugne valley and offering a beautiful luminosity in the morning.

Deutsch :

13 km, die sich Ackerfelder und Haine auf einem Hügel teilen, der die Achse Pons-Saintes und das Tal der Seugne überragt und morgens eine schöne Helligkeit bietet.

Italiano :

13 km condivisi da campi coltivati e boschetti su una collina che domina l’asse Pons-Saintes e la valle di Seugne e offre una splendida luce mattutina.

Español :

13 km compartidos por campos cultivados y arboledas en una ladera que domina el eje Pons-Saintes y el valle de Seugne y que ofrece una hermosa luz matinal.

