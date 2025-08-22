Circuit VTC N°20 St-Léger Lijardière Est Saint-Léger Charente-Maritime

Circuit VTC N°20 St-Léger Lijardière Est

Circuit VTC N°20 St-Léger Lijardière Est Lijardière 17800 Saint-Léger Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Petites routes et grands chemins roulants et accessibles pour une escapade aux portes de la cité médiévale de Pons. Possibilité de combiner avec les circuits locaux jusqu’aux rives de la Charente pour un grand tour de pédales jusqu’à La Flow Vélo.

+33 5 17 24 03 47

English :

Small, rolling and accessible roads and lanes for an escapade at the gateway to the medieval town of Pons. Combine with local tours to the banks of the Charente for a great pedal ride to La Flow Vélo.

Deutsch :

Kleine Straßen und große, rollende und zugängliche Wege für einen Ausflug vor die Tore der mittelalterlichen Stadt Pons. Es besteht die Möglichkeit, die lokalen Touren bis zu den Ufern der Charente zu kombinieren, um eine große Pedalrunde bis nach La Flow Vélo zu unternehmen.

Italiano :

Strade e viottoli piccoli, ondulati e accessibili per una scappatella alle porte della città medievale di Pons. Possibilità di abbinamento con tour locali sulle rive della Charente per una grande pedalata fino a La Flow Vélo.

Español :

Carreteras y carriles pequeños, ondulados y accesibles para una escapada a las puertas de la ciudad medieval de Pons. Posibilidad de combinar con recorridos locales a orillas de la Charente para un gran paseo a pedales hasta La Flow Vélo.

