Circuit VTC N°21 Saint Léger Lijardière « en famille » Saint-Léger Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit VTC N°21 Saint Léger Lijardière « en famille » Lijardière 17800 Saint-Léger Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Familial par excellence, ce circuit en plus d’être facile est très agréable, il longe « La Seugne ». Il offre une escapade nature immersive au coeur des marais pâturés où l’on n’est pas à l’abri de faire une jolie rencontre à plumes ou à poils.

+33 5 17 24 03 47

English :

Family-friendly par excellence, this tour is not only easy but also very pleasant, as it runs along the Seugne. It offers an immersive nature escapade in the heart of grazed marshes, where you’re sure to meet a feathered or furry creature.

Deutsch :

Dieser familienfreundliche Rundweg ist nicht nur einfach, sondern auch sehr angenehm und führt an der « La Seugne » entlang. Er bietet einen intensiven Naturausflug in das Herz der beweideten Sümpfe, wo man nicht davor gefeit ist, eine hübsche Begegnung mit Federn oder Haaren zu machen.

Italiano :

Adatta alle famiglie per eccellenza, questa escursione non è solo facile ma anche molto piacevole, in quanto costeggia la Seugne. Offre un’immersione nella natura, nel cuore delle paludi pascolate, dove non si può fare a meno di incontrare una creatura pennuta o pelosa.

Español :

Familiar por excelencia, este recorrido no sólo es fácil sino también muy agradable, ya que discurre junto al Seugne. Ofrece una inmersión en la naturaleza en el corazón de las marismas de pasto, donde seguro que te cruzas con alguna criatura emplumada o peluda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme