Circuit PR Au détour d’une Petite Cité de Caractère 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Distance : 19000.0

Circuit au départ de Fresnay-sur-Sarthe classé Petite Cité de Caractère passant par les communes de Saint-Victeur et la campagne d’Assé-le-Boisne. Possibilité de départ à Saint-Victeur.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit from Fresnay-sur-Sarthe classified as a Small City of Character, passing through the towns of Saint-Victeur and the countryside of Assé-le-Boisne. Possibility of departure from Saint-Victeur.

Deutsch :

Rundgang ab Fresnay-sur-Sarthe, das als Petite Cité de Caractère eingestuft ist, durch die Gemeinden Saint-Victeur und die Landschaft von Assé-le-Boisne. Möglichkeit des Starts in Saint-Victeur.

Italiano :

Tour che parte da Fresnay-sur-Sarthe, classificata come Petite Cité de Caractère, passando per i comuni di Saint-Victeur e la campagna di Assé-le-Boisne. Possibilità di partenza da Saint-Victeur.

Español :

Recorrido que parte de Fresnay-sur-Sarthe, clasificada como Petite Cité de Caractère, pasando por los municipios de Saint-Victeur y la campiña de Assé-le-Boisne. Posibilidad de salida desde Saint-Victeur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire