Circuit rando de Kientzheim à Riquewihr par le chêne de la Chapelle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Circuit rando de Kientzheim à Riquewihr par le chêne de la Chapelle Place du 11 ème RCA 68240 Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Grand Est
Durée : 180 Distance : 10900.0 Tarif :
distance 10,9km, dénivelé +453m, niveau moyen
http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78
English :
distance 10,9km, altitude difference +453m, medium level
Deutsch :
entfernung 10,9km, Höhenunterschied +453m, mittleres Niveau
Italiano :
distanza 10,9 km, dislivello +453 m, livello medio
Español :
distancia 10,9km, desnivel +453m, nivel medio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace