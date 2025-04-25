Circuit rando de Kientzheim à Riquewihr par le chêne de la Chapelle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Circuit rando de Kientzheim à Riquewihr par le chêne de la Chapelle Place du 11 ème RCA 68240 Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 10900.0 Tarif :

distance 10,9km, dénivelé +453m, niveau moyen

http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78

English :

distance 10,9km, altitude difference +453m, medium level

Deutsch :

entfernung 10,9km, Höhenunterschied +453m, mittleres Niveau

Italiano :

distanza 10,9 km, dislivello +453 m, livello medio

Español :

distancia 10,9km, desnivel +453m, nivel medio

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace