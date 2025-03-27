Circuit Randoland jeu de piste pour toute la famille au château Épinal Vosges

Bienvenue à ÉPINAL, Cité des images mais aussi des énigmes à résoudre ! Avec vos enfants de 6 à 12 ans, venez vous creuser les méninges tout en visitant. L’office de Tourisme d’Épinal et sa région vous a concocté avec Randoland des parcours à travers la ville afin qu’en famille, vous puissiez visiter de façon ludique et intéressante, les grands édifices, mais aussi parcourir les coins moins connus mais méritant le détour. Ici un premier indice, là une tour chinoise, mais encore un immense parc en pleine ville avec les vestiges du château et plein d’autres choses à découvrir ! Passez un bon moment en notre compagnie et n’hésitez pas à revenir vers l’office de tourisme pour compléter vos réponses.

Livret du jeu de piste disponible gratuitement à l’Office de Tourisme d’Epinal.

Welcome to ÉPINAL, City of images but also of riddles to solve! With your children from 6 to 12 years old, come and rack your brains while visiting. The Tourist Office of Épinal and its region has concocted with Randoland routes through the city so that you and your family can visit the great buildings in a fun and interesting way, but also go to the lesser-known corners of the city that are worth a visit. Here a first clue, there a Chinese tower, but also a huge park in the middle of the city with the remains of the castle and many other things to discover! Have a good time with us and don’t hesitate to come back to the tourist office to complete your answers.

Booklet of the treasure hunt available for free at the Tourist Office of Epinal.

Willkommen in ÉPINAL, der Stadt der Bilder, aber auch der Rätsel, die es zu lösen gilt! Knobeln Sie mit Ihren Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren, während Sie die Stadt besichtigen. Das Fremdenverkehrsamt von Épinal und Umgebung hat zusammen mit Randoland Rundgänge durch die Stadt zusammengestellt, damit Sie mit Ihrer Familie auf spielerische und interessante Weise die großen Gebäude besichtigen können, aber auch die weniger bekannten, aber sehenswerten Ecken erkunden können. Hier ein erster Hinweis, dort ein chinesischer Turm, aber auch ein riesiger Park mitten in der Stadt mit den Überresten des Schlosses und vielen anderen Dingen, die es zu entdecken gibt! Verbringen Sie eine gute Zeit in unserer Gesellschaft und zögern Sie nicht, zum Tourismusbüro zurückzukehren, um Ihre Antworten zu vervollständigen.

Das Heft zur Schnitzeljagd ist kostenlos im Office de Tourisme d’Epinal erhältlich.

Benvenuti a ÉPINAL, città di immagini ma anche di enigmi da risolvere! Con i vostri bambini dai 6 ai 12 anni, venite a scervellarvi durante la visita. L’Ufficio del Turismo di Épinal e della sua regione ha ideato con Randoland degli itinerari attraverso la città, in modo che voi e la vostra famiglia possiate visitare i grandi edifici in modo divertente e interessante, ma anche gli angoli meno conosciuti della città che meritano una visita. Ecco un primo indizio, c’è una torre cinese, ma anche un enorme parco in mezzo alla città con i resti del castello e tante altre cose da scoprire! Divertitevi con noi e non esitate a tornare all’ufficio turistico per completare le vostre risposte.

Il libretto della caccia al tesoro è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo di Epinal.

Bienvenido a ÉPINAL, ciudad de las imágenes pero también de los enigmas por resolver Con sus hijos de 6 a 12 años, venga a devanarse los sesos durante la visita. La Oficina de Turismo de Épinal y su comarca ha confeccionado con Randoland rutas por la ciudad para que usted y su familia puedan visitar los grandes edificios de forma divertida e interesante, pero también ir a los rincones menos conocidos de la ciudad que merecen una visita. ¡Aquí hay una primera pista, hay una torre china, pero también un enorme parque en medio de la ciudad con los restos del castillo y muchas otras cosas por descubrir! Pásalo bien con nosotros y no dudes en volver a la oficina de turismo para completar tus respuestas.

Folleto de la búsqueda del tesoro disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo de Epinal.

