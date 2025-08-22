Circuit randoland Thionville Thionville Moselle

Circuit randoland Thionville Adultes Avec une poussette Facile

Circuit randoland Thionville 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2400.0 Tarif :

Venez explorer Thionville en suivant les indices laissés par l’inspecteur Rando pour une balade familiale inattendue ! Fini les sorties où les enfants traînent les pieds ! Muni de ses fiches Randoland, c’est votre enfant qui rythme la promenade, il devient guide explorateur tandis que vous retrouvez votre âme d’enfant.

Les fiches circuits sont conçues comme un jeu de piste à destination des enfants de 4 à 12 ans. Tout au long du parcours, guidés par le plan de situation, vous répondez tous ensemble aux énigmes et jeux tout en découvrant les anecdotes historiques de Thionville.

Pour résoudre les énigmes de départ, les indices sont à collecter tout au long de la promenade. Ils incitent petits et grands à lever les yeux sur les curiosités souvent méconnues de la ville et aiguisent leurs sens de l’observation et de la déduction. La découverte des sites touristiques devient un vrai jeu d’enfant !

Les fiches du circuit Randoland sont disponibles chez Pays Thionvillois Tourisme.

http://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

Come and explore Thionville following the clues left by Inspector Rando for an unexpected family outing! No more foot-dragging outings! Armed with their Randoland cards, it’s your child who sets the pace for the walk, becoming an explorer guide while you rediscover your childlike spirit.

The circuit cards are designed as a treasure hunt for children aged 4 to 12. Along the way, guided by a map, you’ll answer riddles and games together, while discovering historical anecdotes about Thionville.

To solve the initial riddles, you’ll need to collect clues along the way. They encourage young and old alike to take a closer look at the city?s often little-known sights, and sharpen their powers of observation and deduction. Discovering the sights becomes child?s play!

Randoland circuit cards are available from Pays Thionvillois Tourisme.

Deutsch :

Erkunden Sie Thionville, indem Sie den Hinweisen folgen, die Inspektor Rando auf einem unerwarteten Familienausflug hinterlässt! Schluss mit den Ausflügen, bei denen die Kinder die Füße nachziehen! Ausgestattet mit den Randoland-Karten bestimmt Ihr Kind den Rhythmus des Spaziergangs, es wird zum Entdeckerführer, während Sie Ihre Kinderseele wiederfinden.

Die Wanderkarten sind wie eine Schnitzeljagd für Kinder von 4 bis 12 Jahren gestaltet. Auf der ganzen Strecke lösen Sie gemeinsam Rätsel und Spiele und lernen dabei historische Anekdoten aus Thionville kennen.

Um die Rätsel am Anfang zu lösen, müssen Sie während des gesamten Spaziergangs Hinweise sammeln. Sie regen Groß und Klein dazu an, den Blick auf die oft unbekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu heben, und schärfen die Beobachtungsgabe und die Kombinationsgabe. So wird die Entdeckung der Sehenswürdigkeiten zu einem echten Kinderspiel!

Die Karten für den Randoland-Rundgang sind bei Pays Thionvillois Tourisme erhältlich.

Italiano :

Venite a esplorare Thionville seguendo gli indizi lasciati dall’ispettore Rando per un’inaspettata gita in famiglia! Niente più bambini che trascinano i piedi durante le gite! Armati delle loro carte di Randoland, sarà il vostro bambino a dettare il ritmo della passeggiata, diventando la guida esplorativa mentre voi riscoprirete il vostro spirito infantile.

Le carte dei percorsi sono concepite come una caccia al tesoro per bambini dai 4 ai 12 anni. Lungo il percorso, guidati dalla mappa, potrete rispondere tutti insieme agli indovinelli e ai giochi, scoprendo gli aneddoti storici di Thionville.

Per risolvere gli indovinelli all’inizio, è necessario raccogliere indizi lungo il percorso. Gli indizi incoraggiano grandi e piccini a cercare le curiosità della città, spesso poco conosciute, e ad affinare le loro capacità di osservazione e deduzione. Scoprire i luoghi diventa un gioco da ragazzi!

Gli opuscoli del Randoland sono disponibili presso Pays Thionvillois Tourisme.

Español :

Venga a descubrir Thionville siguiendo las pistas dejadas por el inspector Rando para disfrutar de una inesperada excursión en familia ¡Se acabó que los niños se arrastren durante las excursiones! Armado con sus tarjetas de Randoland, será su hijo quien marque el ritmo del paseo, convirtiéndose en el guía explorador mientras usted redescubre su espíritu infantil.

Las tarjetas de ruta están diseñadas como una búsqueda del tesoro para niños de 4 a 12 años. Por el camino, guiados por el mapa, podréis responder todos juntos a las adivinanzas y juegos, mientras descubrís las anécdotas históricas de Thionville.

Para resolver los enigmas del principio, tendrás que ir recogiendo pistas por el camino. Estas pistas animan a pequeños y mayores a buscar los lugares de interés de la ciudad, a menudo poco conocidos, y a agudizar su capacidad de observación y deducción. Descubrir los lugares de interés se convierte en un juego de niños

Los folletos de Randoland están disponibles en Pays Thionvillois Tourisme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain