Circuit route Brigueuil Boucle Locale 49 A Confolens Charente

Circuit route Brigueuil Boucle Locale 49 A
8 rue fontaine des jardins
16500 Confolens
Charente
Nouvelle-Aquitaine

Le départ a lieu place de la Liberté.

Circuit famille 5 km (très facile).

Circuit découverte 23 km (facile).

Circuit exploration 42 km (difficile).

English :

Departure from Place de la Liberté.

Family trail: 5 km (very easy).

Discovery trail: 23 km (easy).

Exploration circuit: 42 km (difficult).

Deutsch :

Der Start erfolgt am Place de la Liberté.

Familienrundgang: 5 km (sehr leicht).

Entdeckungsrundgang: 23 km (leicht).

Erkundungsrundgang: 42 km (schwierig).

Italiano :

Partenza da Place de la Liberté.

Percorso per famiglie: 5 km (molto facile).

Percorso di scoperta: 23 km (facile).

Percorso di esplorazione: 42 km (difficile).

Español :

Salida de la Place de la Liberté.

Recorrido familiar: 5 km (muy fácil).

Recorrido de descubrimiento: 23 km (fácil).

Recorrido de exploración: 42 km (difícil).

