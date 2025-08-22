Micro aventure en duo sur La Scandibérique Confolens Charente

Micro aventure en duo sur La Scandibérique

Micro aventure en duo sur La Scandibérique 12 rue de la Ferrandie 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine

Escapade en Charente-Limousine et Angoumois sur la partie française de l’eurovélo3, La Scandibérique

English :

Escapade in Charente-Limousine and Angoumois on the French section of Eurovélo3, La Scandibérique

Deutsch :

Ausflug in die Charente-Limousine und Angoumois auf dem französischen Teil der eurovélo3, La Scandibérique

Italiano :

Scappatella in Charente-Limousine e Angoumois sulla parte francese di Eurovélo3, La Scandibérique

Español :

Escapada por Charente-Limousine y Angoumois en la parte francesa de Eurovélo3, La Scandibérique

