Circuit routier Les belles demeures du Brionnais Office de Tourisme 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Cette boucle s’adresse aux moteurs qui aiment prendre leur temps, particulièrement adapté aux deux roues et voitures d’époques. Virage après virage, le paysage se transforme .

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

This loop is for motorists who like to take their time, and is particularly suited to two-wheelers and vintage cars. Bend after bend, the landscape is transformed.

Deutsch :

Dieser Rundweg richtet sich an Motoren, die sich gerne Zeit lassen, und ist besonders für Zweiräder und Oldtimer geeignet. Kurve um Kurve verändert sich die Landschaft .

Italiano :

Questo anello è pensato per gli automobilisti che amano prendersela comoda ed è particolarmente adatto alle due ruote e alle auto d’epoca. Curva dopo curva, il paesaggio si trasforma.

Español :

Este bucle está pensado para motoristas a los que les gusta tomarse su tiempo, y es especialmente adecuado para vehículos de dos ruedas y coches de época. Curva tras curva, el paisaje se transforma.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data