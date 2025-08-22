Circuit routier « Les belles demeures du Brionnais » Marcigny Saône-et-Loire
Circuit routier « Les belles demeures du Brionnais » Marcigny Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit routier Les belles demeures du Brionnais Bus
Circuit routier Les belles demeures du Brionnais Office de Tourisme 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 180000.0 Tarif :
Cette boucle s’adresse aux moteurs qui aiment prendre leur temps, particulièrement adapté aux deux roues et voitures d’époques. Virage après virage, le paysage se transforme .
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
This loop is for motorists who like to take their time, and is particularly suited to two-wheelers and vintage cars. Bend after bend, the landscape is transformed.
Deutsch :
Dieser Rundweg richtet sich an Motoren, die sich gerne Zeit lassen, und ist besonders für Zweiräder und Oldtimer geeignet. Kurve um Kurve verändert sich die Landschaft .
Italiano :
Questo anello è pensato per gli automobilisti che amano prendersela comoda ed è particolarmente adatto alle due ruote e alle auto d’epoca. Curva dopo curva, il paesaggio si trasforma.
Español :
Este bucle está pensado para motoristas a los que les gusta tomarse su tiempo, y es especialmente adecuado para vehículos de dos ruedas y coches de época. Curva tras curva, el paisaje se transforma.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data