Circuit Saint-Trojan-les-Bains, du quartier historique aux villas balnéaires Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Circuit Saint-Trojan-les-Bains, du quartier historique aux villas balnéaires

Circuit Saint-Trojan-les-Bains, du quartier historique aux villas balnéaires Boulevard de la Plage 17370 Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade propose un circuit court de 5 km et un circuit long de 9 km.

Découverte du cœur de village et son histoire, du quartier Art Déco et de ses villas belle époque le long du front de mer entièrement aménagé pour piétons et cyclistes.

+33 5 46 85 65 23

English :

This walk offers a short 5 km circuit and a long 9 km circuit.

Discover the heart of the village and its history, the Art Deco district and its belle époque villas along the seafront, which has been fully developed for pedestrians and cyclists.

Deutsch :

Dieser Spaziergang bietet einen kurzen Rundgang von 5 km und einen langen Rundgang von 9 km.

Entdecken Sie den Dorfkern und seine Geschichte, das Art Déco-Viertel und seine Belle Epoque -Villen entlang der Strandpromenade, die vollständig für Fußgänger und Radfahrer eingerichtet wurde.

Italiano :

Questa passeggiata offre un circuito breve di 5 km e un circuito lungo di 9 km.

Scoprite il cuore del villaggio e la sua storia, il quartiere Art Déco e le sue ville belle époque sul lungomare, che è stato completamente sviluppato per pedoni e ciclisti.

Español :

Este paseo ofrece un circuito corto de 5 km y un circuito largo de 9 km.

Descubra el corazón del pueblo y su historia, el barrio Art Déco y sus villas belle époque a lo largo del paseo marítimo, totalmente acondicionado para peatones y ciclistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme