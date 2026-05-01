Circuit trail 9 La cité des tanneurs Le Thillot Vosges

Circuit trail 9 La cité des tanneurs Adultes Trail Difficile

Circuit trail 9 La cité des tanneurs 47 rue de la gare 88160 Le Thillot Vosges Grand Est

Durée : Distance : 22180.0 Tarif :

Distance 22.18 km Dénivelé 870 m Durée 2h 30 à 5h Balisage Trail n°9 rouge + Club Vosgien Niveau Difficile. Départ Parking du Musée des Hautes Mynes. Souvenez-vous qu’en montagne, vous êtes toujours chez quelqu’un qui tolère votre présence, sur ce circuit vous pouvez être amener à côtoyer les chiens du propriétaire sur le secteur du Pré Martin. Après une traversée urbaine du Thillot en guise d’échauffement, ce parcours propose rapidement une belle ascension en forêt vers Chaillon et l’abri du Pic des Corbeaux, juste sous le fameux point de vue du même nom qui mérite le détour. Après une agréable descente vers Fresse-sur-Moselle, la montée reprend en direction de l’étang du Frac, se poursuit jusqu’au col de Couard, toujours au cœur de la forêt. À mi-parcours, le site historique des Hautes-Mynes offre une pause culturelle avant d’enchaîner sur une section plus roulante passant par la Vierge des Neiges au Col des Croix et Pré Martin. L’ouest du parcours vous conduit sur un magnifique plateau aux abords des 1000 étangs, en longeant l’Étang de la Plancherotte et les Noirs Étangs, avant de redescendre en douceur vers le chalet du Grammont et rejoindre le Thillot pour clore cette superbe boucle. Les parcours dans votre smartphone… Retrouvez tous les parcours de l’Espace Trail des Ballons des Vosges gratuitement dans votre smartphone grâce à l’application Trail Connect, dans la rubrique Destinations à découvrir . Traces Gpx et Pdf de la sortie sont téléchargeables ci-dessous.

Difficile

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English :

Distance: 22.18 km Difference in altitude: 870 m Duration: 2h 30 to 5h Trail markings n°9 red + Club Vosgien Difficult level. Start: Hautes Mynes Museum parking lot. Remember that in the mountains, you’re always staying with someone who tolerates your presence, and on this trail you may find yourself rubbing shoulders with the owner’s dogs in the Pré Martin sector. After a warm-up ride through the town of Le Thillot, the route quickly climbs through the forest to Chaillon and the shelter of the Pic des Corbeaux, just below the famous viewpoint of the same name. After a pleasant descent to Fresse-sur-Moselle, the climb resumes in the direction of the Etang du Frac, continuing to the Col de Couard, still in the heart of the forest. At the halfway point, the historic site of Hautes-Mynes offers a cultural break, before moving on to a more rolling section via the Vierge des Neiges to Col des Croix and Pré Martin. The western part of the route takes you across a magnificent plateau to the edge of the 1000 ponds, skirting the Étang de la Plancherotte and the Noirs Étangs, before a gentle descent to the Chalet du Grammont and on to Le Thillot to complete this superb loop. The routes on your smartphone… Find all the Espace Trail des Ballons des Vosges trails on your smartphone, free of charge, thanks to the Trail Connect app, in the Destinations to discover section. Gpx tracks and Pdf of the outing can be downloaded below.

Deutsch :

Distanz: 22.18 km Höhenunterschied: 870 m Dauer: 2h 30 bis 5h Markierung Trail n°9 rot + Club Vosgien Niveau: Schwierig. Start: Parkplatz des Musée des Hautes Mynes. Denken Sie daran, dass Sie in den Bergen immer bei jemandem zu Hause sind, der Ihre Anwesenheit toleriert. Auf diesem Rundweg können Sie im Sektor Pré Martin mit den Hunden des Besitzers in Kontakt kommen. Nach einer Stadtdurchquerung von Le Thillot zum Aufwärmen bietet diese Strecke schnell einen schönen Anstieg durch den Wald nach Chaillon und zum Unterstand des Pic des Corbeaux, direkt unter dem berühmten Aussichtspunkt gleichen Namens, der einen Umweg wert ist. Nach einem angenehmen Abstieg nach Fresse-sur-Moselle geht es wieder bergauf in Richtung Étang du Frac und weiter bis zum Col de Couard, immer noch im Herzen des Waldes. Auf halber Strecke bietet die historische Stätte Hautes-Mynes eine kulturelle Pause, bevor es zu einem eher rollenden Abschnitt weitergeht, der an der Vierge des Neiges vorbei zum Col des Croix und Pré Martin führt. Der westliche Teil der Strecke führt Sie über ein wunderschönes Plateau in der Nähe der 1000 Teiche, vorbei am Étang de la Plancherotte und den Noirs Étangs, bevor Sie sanft zur Grammont-Hütte hinabsteigen und Le Thillot erreichen, um diese herrliche Runde abzuschließen. Die Strecken in Ihrem Smartphone… Finden Sie alle Strecken des Espace Trail des Ballons des Vosges kostenlos in Ihrem Smartphone dank der App Trail Connect in der Rubrik Destinations à découvrir (Ziele, die es zu entdecken gilt). Gpx- und Pdf-Tracks der Ausflüge können Sie unten herunterladen.

Italiano :

Distanza: 22,18 km Dislivello: 870 m Durata: da 2h 30 a 5h Segnavia n°9 rosso + Club Vosgien Livello: Difficile. Partenza: parcheggio del Museo delle Hautes Mynes. Ricordate che in montagna si sta sempre con qualcuno che tollera la vostra presenza. Su questo percorso, nel settore di Pré Martin, potreste entrare in contatto con i cani dei proprietari. Dopo una pedalata di riscaldamento attraverso la città di Le Thillot, il percorso sale rapidamente attraverso la foresta fino a Chaillon e al rifugio del Pic des Corbeaux, appena sotto il famoso punto panoramico omonimo, che merita una deviazione. Dopo una piacevole discesa verso Fresse-sur-Moselle, la salita riprende verso l’Etang du Frac, proseguendo fino al Col de Couard, sempre nel cuore della foresta. A metà percorso, il sito storico di Hautes-Mynes offre una pausa culturale prima di passare a un tratto più ondulato, superando la Vierge des Neiges sul Col des Croix e Pré Martin. La parte occidentale del percorso conduce su un magnifico altopiano ai margini dei 1000 stagni, passando per l’Étang de la Plancherotte e gli Étangs Noirs, prima di una leggera discesa verso lo Chalet du Grammont e verso Le Thillot per completare questo superbo anello. I percorsi sul vostro smartphone… È possibile scaricare gratuitamente tutti i percorsi dell’Espace Trail des Ballons des Vosges sul proprio smartphone tramite l’applicazione Trail Connect, nella sezione Destinazioni da scoprire . Le tracce Gpx e i Pdf dell’escursione possono essere scaricati qui sotto.

Español :

Distancia: 22,18 km Desnivel: 870 m Duración: 2h 30 a 5h Sendero señalizado n°9 rojo + Club Vosgien Nivel: Difícil. Salida: Aparcamiento del Museo de Hautes Mynes. Recuerde que en la montaña siempre está con alguien que tolera su presencia. En este sendero, puede entrar en contacto con los perros de los propietarios en el sector de Pré Martin. Tras un paseo de calentamiento por la ciudad de Le Thillot, la ruta asciende rápidamente por el bosque hasta Chaillon y el refugio del Pic des Corbeaux, justo debajo del famoso mirador del mismo nombre, que bien merece las desviaciones. Tras un agradable descenso hasta Fresse-sur-Moselle, la subida se reanuda hacia el Etang du Frac, continuando hasta el Col de Couard, aún en pleno bosque. A medio camino, el sitio histórico de Hautes-Mynes ofrece una pausa cultural antes de pasar a un tramo más ondulado pasando por la Vierge des Neiges en el Col des Croix y Pré Martin. La parte occidental de la ruta le llevará por una magnífica meseta al borde de los 1000 estanques, pasando por el Étang de la Plancherotte y los Noirs Étangs, antes de un suave descenso hasta el Chalet du Grammont y Le Thillot para completar este magnífico bucle. Los recorridos en su smartphone… Puede descargar gratuitamente todos los itinerarios del Espace Trail des Ballons des Vosges en su smartphone gracias a la aplicación Trail Connect, en la sección Destinos por descubrir . A continuación podrá descargar los tracks Gpx y el Pdf de la salida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-12 par Système d’information touristique Lorrain