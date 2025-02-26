Circuit trail Gérardmer n°8 (rouge) Hautes Chaumes et lacs Gérardmer Vosges
Départ de la Mauselaine, ascension vers Grouvelin, descente côté La Bresse à La ténine, monter ensuite aux Champis avant de redescendre vers la vallée de Vologne. Ascension jusqu’au Rainkopf sur les crêtes puis sentier des Névés jusqu’au Hohneck (point culminant à 1363m, magnifique point de vue). Passer ensuite par Falimont, Le Collet, le Haut Gazon, Balveurche, lac de Longemer. Remonter au Poli et retour à Gérardmer.
Suivre les balises portant le N°8 vert. (45,8km, 2003m D+). Durée estimée 4h30 à 8h selon niveau de pratique.
Difficile
English :
Departure from La Mauselaine, ascent to Grouvelin, descent to La Bresse at La Ténine, then climb to Les Champis before descending to the Vologne valley. Climb to the Rainkopf on the ridges and then the Neves trail to the Hohneck (highest point at 1363m, magnificent view). Then pass by Falimont, Le Collet, le Haut Gazon, Balveurche, lac de Longemer. Go back up to Poli and return to Gérardmer.
Follow the green N°8 markers (45,8km, 2003m D+). Estimated duration: 4h30 to 8h depending on the level of practice.
Deutsch :
Start in La Mauselaine, Aufstieg nach Grouvelin, Abstieg auf der Seite von La Bresse nach La Tenine, dann Aufstieg nach Les Champis, bevor es wieder hinunter ins Vologne-Tal geht. Aufstieg bis zum Rainkopf über die Bergkämme, dann Firnweg bis zum Hohneck (höchster Punkt 1363 m, herrlicher Aussichtspunkt). Danach geht es über Falimont, Le Collet, Haut Gazon, Balveurche, Lac de Longemer. Gehen Sie wieder hinauf nach Le Poli und zurück nach Gérardmer.
Folgen Sie den Markierungen mit der grünen Nr. 8 (45,8km, 2003m D+). Geschätzte Dauer: 4,5 bis 8 Stunden je nach Kenntnisstand.
Italiano :
Partenza da La Mauselaine, salita a Grouvelin, discesa a La Bresse a La Ténine, quindi salita a Les Champis prima di scendere nella valle di Vologne. Salite al Rainkopf sulle creste e poi seguite il sentiero dei Névés fino all’Hohneck (punto più alto a 1363 m, vista magnifica). Passate poi per Falimont, Le Collet, le Haut Gazon, Balveurche, Lac de Longemer. Risalire a Poli e tornare a Gérardmer.
Seguire il segnavia verde N°8 (45,8 km, 2003 m D+). Durata stimata: da 4h30 a 8h a seconda del livello di esperienza.
Español :
Salida de La Mauselaine, ascenso a Grouvelin, descenso a La Bresse en La Ténine, subida a Les Champis antes de descender al valle de Vologne. Suba al Rainkopf por las crestas y luego siga el sendero Névés hasta el Hohneck (punto más alto a 1363 m, magnífica vista). A continuación, pase por Falimont, Le Collet, le Haut Gazon, Balveurche, Lac de Longemer. Vuelve a subir a Poli y regresa a Gérardmer.
Seguir las balizas verdes N°8 (45,8km, 2003m D+). Duración estimada: de 4h30 a 8h en función de su nivel de experiencia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par Système d’information touristique Lorrain