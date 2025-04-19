Circuit VAE La descente de Saint Régis Tournon-sur-Rhône Ardèche

Circuit VAE La descente de Saint Régis Tournon-sur-Rhône Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE La descente de Saint Régis

Circuit VAE La descente de Saint Régis Gare routière 07300 Tournon-sur-Rhône Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Pour monter, la ligne de bus qui monte jusqu’à Lalouvesc avec son porte vélos. De là haut, plus qu’à se la couler douce le long de l’Ay avec son riche patrimoine. Le final dans les gorges débouche sur le Rhône, où il est possible de prendre le bateau.

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/63885-La-descente-de-Saint-Regis +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour A journey down to Saint Régis

The e-bike is easy but careful downhill it can be pretty fast ! Why not be a

little lazy for the uphill part and choose the bus along with your bicycle (only in

summer). A way of getting to Lalouvesc and making the most of the journey

down. Once in Saint-Vallier get on board the “Canotiers boat” (wooden boat)

with your bike and enjoy a lovely cruise back to Tournon-sur-Rhône.

Deutsch : VAE-Route Die Abfahrt von Saint Régis

Für den Aufstieg bietet sich die Buslinie an, die bis nach Lalouvesc fährt und einen Fahrradständer hat. Von dort aus können Sie den Fluss Ay mit seinem reichen Kulturerbe genießen. Das Finale in der Schlucht mündet in die Rhône, wo man das Boot nehmen kann.

Italiano :

Per salire, la linea di autobus che sale a Lalouvesc con la sua rastrelliera per le biciclette. Da lì, non vi resta che rilassarvi lungo il fiume Ay, con il suo ricco patrimonio. Il tratto finale nelle gole conduce al Rodano, dove è possibile prendere un battello.

Español :

Para subir, la línea de autobús que sube a Lalouvesc con su aparcamiento para bicicletas. A partir de ahí, sólo hay que tomarse las cosas con calma a lo largo del río Ay con su rico patrimonio. El tramo final de las gargantas conduce al Ródano, donde es posible tomar un barco.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme