Mai à Vélo 2026, Centre Hospitalier de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône
Mai à Vélo 2026, Centre Hospitalier de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Centre Hospitalier de Tournon-sur-Rhône Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Centre Hospitalier de Tournon-sur-Rhône 50 Rue des Alpes, 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202211
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