Circuit vélo à la découverte de la Forêt d’Exception® Haguenau Bas-Rhin

Circuit vélo à la découverte de la Forêt d’Exception®

Circuit vélo à la découverte de la Forêt d’Exception® Place Désiré Brumbt 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 37000.0 Tarif :

Vous cheminerez au cœur de cette forêt, labellisée Forêt d’Exception® et pourrez, au fil de la balade, profiter de ses plans d’eau et vous laisser surprendre par sa légende et son patrimoine.

http://www.alsaceavelo.fr/403000252-boucle-locale-a-la-decouverte-de-la-foret-dexception-de-haguenau/ +33 3 88 06 59 99

English :

You’ll walk through the heart of this forest, which has been awarded the Forêt d’Exception® label, and as you go, you’ll be able to enjoy its lakes and be surprised by its legend and heritage.

Deutsch :

Sie wandern durch diesen Wald, der als Forêt d’Exception® ausgezeichnet wurde, und können während des Spaziergangs seine Wasserflächen genießen und sich von seiner Legende und seinem Kulturerbe überraschen lassen.

Italiano :

Camminerete nel cuore di questa foresta, che ha ottenuto il marchio Forêt d’Exception®, e durante il percorso potrete ammirare i suoi laghi e lasciarvi sorprendere dalla sua leggenda e dal suo patrimonio.

Español :

Caminará por el corazón de este bosque, galardonado con la etiqueta Forêt d’Exception®, y a su paso podrá disfrutar de sus lagos y dejarse sorprender por su leyenda y su patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace