Circuit Vélo d’Aulin Masseube Gers
Circuit Vélo d’Aulin Masseube Gers vendredi 1 mai 2026.
Circuit Vélo d’Aulin
Circuit Vélo d’Aulin 2 avenue Jules Duffort 32140 Masseube Gers Occitanie
Circuit sur route partagée balisée de 20km au départ de Seissan.
http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22
English :
20km circuit on signposted shared road starting from Seissan.
Deutsch :
20 km lange Rundfahrt auf einer markierten, gemeinsam genutzten Straße ab Seissan.
Italiano :
Un circuito di 20 km su una strada comune segnalata, con partenza da Seissan.
Español :
Un circuito de 20 km por una carretera compartida señalizada, con salida en Seissan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme