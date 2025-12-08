Circuit Vélo d’Aulin Masseube Gers

Circuit Vélo d’Aulin

Circuit Vélo d’Aulin 2 avenue Jules Duffort 32140 Masseube Gers Occitanie

Circuit sur route partagée balisée de 20km au départ de Seissan.

http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22

English :

20km circuit on signposted shared road starting from Seissan.

Deutsch :

20 km lange Rundfahrt auf einer markierten, gemeinsam genutzten Straße ab Seissan.

Italiano :

Un circuito di 20 km su una strada comune segnalata, con partenza da Seissan.

Español :

Un circuito de 20 km por una carretera compartida señalizada, con salida en Seissan.

