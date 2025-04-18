Circuit voiture Le coeur de la Châtaigneraie Marcolès Cantal

Circuit voiture Le coeur de la Châtaigneraie 15220 Marcolès Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Un circuit à la découverte des Castanhaïres et de leur dynamisme. 68 km.

https://goo.gl/uwV1Mc   +33 4 71 46 94 82

English : Car tour: The heart of the Châtaigneraie

Tourist route to discover the Castanhaïres (the inhabitants of the Châtaigneraie) and their dynamism.

Deutsch :

Eine Rundreise zur Entdeckung der Castanhaïres und ihrer Dynamik. 68 km.

Italiano :

Un circuito per scoprire i Castanhaïres e il loro dinamismo. 68 km.

Español :

Un circuito para descubrir los Castanhaïres y su dinamismo. 68 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme