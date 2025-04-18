Circuit voiture Le coeur de la Châtaigneraie Marcolès Cantal
Circuit voiture Le coeur de la Châtaigneraie Marcolès Cantal vendredi 1 août 2025.
Circuit voiture Le coeur de la Châtaigneraie
Circuit voiture Le coeur de la Châtaigneraie 15220 Marcolès Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un circuit à la découverte des Castanhaïres et de leur dynamisme. 68 km.
https://goo.gl/uwV1Mc +33 4 71 46 94 82
English : Car tour: The heart of the Châtaigneraie
Tourist route to discover the Castanhaïres (the inhabitants of the Châtaigneraie) and their dynamism.
Deutsch :
Eine Rundreise zur Entdeckung der Castanhaïres und ihrer Dynamik. 68 km.
Italiano :
Un circuito per scoprire i Castanhaïres e il loro dinamismo. 68 km.
Español :
Un circuito para descubrir los Castanhaïres y su dinamismo. 68 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme