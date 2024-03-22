Circuit VTC N°15 Biron Biron Charente-Maritime

Circuit VTC N°15 Biron Salle des Fêtes 17800 Biron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le village et ses hameaux se découvrent sans difficulté, au fil des chemins blancs qui arpentent les coteaux cultivés et exposés.

+33 5 17 24 03 47

English :

The village and its hamlets are easy to discover, along the white paths that wind through the cultivated, exposed hillsides.

Deutsch :

Das Dorf und seine Weiler lassen sich ohne Schwierigkeiten auf den weißen Wegen entdecken, die die bebauten und exponierten Hänge durchziehen.

Italiano :

Il paese e le sue frazioni sono facili da esplorare, lungo i sentieri bianchi che si snodano tra le colline coltivate ed esposte.

Español :

El pueblo y sus aldeas son fáciles de explorar, a lo largo de los caminos blancos que serpentean por las laderas cultivadas y expuestas.

