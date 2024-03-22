Circuit VTC N°15 Biron Biron Charente-Maritime
Circuit VTC N°15 Biron Biron Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Circuit VTC N°15 Biron
Circuit VTC N°15 Biron Salle des Fêtes 17800 Biron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le village et ses hameaux se découvrent sans difficulté, au fil des chemins blancs qui arpentent les coteaux cultivés et exposés.
The village and its hamlets are easy to discover, along the white paths that wind through the cultivated, exposed hillsides.
Das Dorf und seine Weiler lassen sich ohne Schwierigkeiten auf den weißen Wegen entdecken, die die bebauten und exponierten Hänge durchziehen.
Il paese e le sue frazioni sono facili da esplorare, lungo i sentieri bianchi che si snodano tra le colline coltivate ed esposte.
El pueblo y sus aldeas son fáciles de explorar, a lo largo de los caminos blancos que serpentean por las laderas cultivadas y expuestas.
