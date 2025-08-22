Circuit VTT 12 La Source Ventanguile Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Circuit VTT 12 La Source Ventanguile En VTT Difficulté moyenne

Circuit VTT 12 La Source Ventanguile Place de l’Hôtel de Ville 47800 Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Ce parcours démarre du parking de la place de l’Hôtel de Ville de Miramont-de-Guyenne. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Montignac-Toupinerie ou l’église de Beffery.

Difficulté moyenne

https://www.openrunner.com/route-details/22055699 +33 5 53 94 49 21

English : Circuit VTT 12 La Source Ventanguile

This route starts from the parking lot at Place de l’Hôtel de Ville in Miramont-de-Guyenne. You can also join the route from Montignac-Toupinerie or Beffery church.

Deutsch : Circuit VTT 12 La Source Ventanguile

Diese Strecke startet vom Parkplatz am Rathausplatz von Miramont-de-Guyenne. Sie können sich der Strecke auch von Montignac-Toupinerie oder der Kirche von Beffery aus anschließen.

Italiano :

Questo percorso parte dal parcheggio di Place de l’Hôtel de Ville a Miramont-de-Guyenne. È possibile unirsi al percorso anche da Montignac-Toupinerie o dalla chiesa di Beffery.

Español : Circuit VTT 12 La Source Ventanguile

Esta ruta parte del aparcamiento de la Place de l’Hôtel de Ville de Miramont-de-Guyenne. También puede unirse a la ruta desde Montignac-Toupinerie o la iglesia de Beffery.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine