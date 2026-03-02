Le Gravel 47, la cyclo-gravel du Lot-&-Garonne, Lac du Saut du Loup, Miramont-de-Guyenne

Le Gravel 47, la cyclo-gravel du Lot-&-Garonne Dimanche 10 mai, 09h00 Lac du Saut du Loup Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Le Gravel 47 : Au coeur des chemins verts du Pays de Lauzun !

L’équipe du Défi 47 est de retour pour vous proposer une expérience cycliste 100% Outdoor : le Gravel 47 !

Plongez au cœur du Pays de Lauzun pour une immersion totale dans la nature. Entre chemins verts et petites routes secrètes, venez relever le défi sur un terrain de jeu exceptionnel.

5 Formules, 3 Ambiances :

La rando #47km & 500mD+ : Le plaisir pur ! En mode randonnée, sans classement, en Gravel ou en VTT. Pour profiter des paysages et du plaisir de rouler en pleine nature.

La découverte #25km & 290mD+ : Gravel & VTT pour tous ! ‍ ‍ ‍ Une randonnée ouverte à tous, idéale pour une sortie en famille ou entre amis, accessible et conviviale.

La Baby-gravel : Gravel & VTT pour les plus jeunes ! ‍ ‍ ‍ Une mini-race ouverte aux plus jeunes de 5 à 14 ans, idéale pour une découverte de la compétition Gravel & VTT à un format adapté et accessible.

La race #130km & 1100mD+ : La Gravel-Race par excellence ! Une véritable épreuve de force avec classement. Pour les guerriers qui veulent se mesurer au chrono et aux autres sur une distance exigeante.

La race #80km & 800mD+ : La race découverte ! ⏱️ Avec classement, c’est la formule idéale pour ceux qui souhaitent découvrir l’esprit de compétition en Gravel sur un format accessible mais sportif.

Le Gravel 47, c’est l’équilibre parfait entre DÉFI sportif, esprit OUTDOOR et CONVIVIALITÉ. Que vous veniez pour le podium ou pour le partage, l’aventure vous attend !

TOUTES LES INFOS ICI => gravel47.fr

Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qQ78LVXSgR49ijtqmTnK6?eventV2=true »}, {« type »: « link », « value »: « https://gravel47.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/gravel47ffc »}]

au cœur des chemins verts du Pays de Lauzun. Epreuve de masse Gravel & VTT. Ouvert à tous. Rando et Race.

Le Gravel 47 au cœur des chemins verts du Pays de Lauzun D10/05/26