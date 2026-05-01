Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association Staccato fête ses 30 ans. Ils vous invitent à un concert du groupe Frenzee l’un des groupes les plus explosifs de la scène actuelle dans la lignée d’Amyl & The Sniffers, Bikini Hill. Ambiance assurée, belles découvertes du punk rock, c’est le moment de profiter sans modération.

L’association Staccato fête ses 30 ans. Ils vous invitent à un concert du groupe Frenzee l’un des groupes les plus explosifs de la scène actuelle dans la lignée d’Amyl & The Sniffers, Bikini Hill. Ambiance assurée, belles découvertes du punk rock, c’est le moment de profiter sans modération, venez nombreux !!! .

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans

The Staccato association celebrates its 30th anniversary. They invite you to a concert by Frenzee, one of the most explosive bands on the scene today, in the tradition of Amyl & The Sniffers and Bikini Hill. With a guaranteed atmosphere and great punk rock discoveries, it’s time to enjoy without moderation.

L’événement Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Lauzun