Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne
Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne samedi 9 mai 2026.
Miramont-de-Guyenne
Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’association Staccato fête ses 30 ans. Ils vous invitent à un concert du groupe Frenzee l’un des groupes les plus explosifs de la scène actuelle dans la lignée d’Amyl & The Sniffers, Bikini Hill. Ambiance assurée, belles découvertes du punk rock, c’est le moment de profiter sans modération.
L’association Staccato fête ses 30 ans. Ils vous invitent à un concert du groupe Frenzee l’un des groupes les plus explosifs de la scène actuelle dans la lignée d’Amyl & The Sniffers, Bikini Hill. Ambiance assurée, belles découvertes du punk rock, c’est le moment de profiter sans modération, venez nombreux !!! .
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans
The Staccato association celebrates its 30th anniversary. They invite you to a concert by Frenzee, one of the most explosive bands on the scene today, in the tradition of Amyl & The Sniffers and Bikini Hill. With a guaranteed atmosphere and great punk rock discoveries, it’s time to enjoy without moderation.
L’événement Concerts Frenzee Staccato fête ses 30 ans Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
- Cinéma Les Légendaires Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne 9 mai 2026
- 1ʳᵉ édition Gravel 47 au coeur des chemins verts du Pays de Lauzun Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne 10 mai 2026
- Le Gravel 47, la cyclo-gravel du Lot-&-Garonne, Lac du Saut du Loup, Miramont-de-Guyenne 10 mai 2026
- Concert Staccato Les nuits de l’alligator Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne 13 mai 2026
- Courses hippiques diurnes Route de Marmande Miramont-de-Guyenne 14 mai 2026