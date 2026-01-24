Concert Staccato Les nuits de l’alligator Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

Concert Staccato Les nuits de l’alligator

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

L’association Staccato fête ses 30 ans. Ils vous invitent à 2 soirs de fête alliant concerts, arts de rue, DJ set et performances. Ambiance assurée par des groupes qui ont marqué leur histoire, quelques belles découvertes et des surprises. Moment à partager sans modération, venez nombreux !!!

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.staccato@orange.fr

English : Concert Staccato Les nuits de l’alligator

The Staccato association celebrates its 30th anniversary. They invite you to 2 evenings of festivities combining concerts, street art, DJ sets and performances. The atmosphere will be provided by groups who have left their mark on the association’s history, as well as some great discoveries and surprises. Come one, come all!

