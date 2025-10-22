Courses hippiques diurnes Route de Marmande Miramont-de-Guyenne

Courses hippiques diurnes Route de Marmande Miramont-de-Guyenne jeudi 14 mai 2026.

Courses hippiques diurnes

Route de Marmande Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez nombreux assister aux courses de trot en attelé et une course montée qui vous sont proposées. La restauration sur place sera possible, sur résa avec le concours de l’Auberge des Bastides. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Stands sucrés et nombreuses surprises !

Route de Marmande Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 21 27 79

English : Courses hippiques diurnes

Come to assist to the 7 races of trotting in harness and a mounted race which are proposed to you. Catering on the spot will be possible with the help of the Auberge des Bastides. Children will also be able to enjoy free animations. Sweet stands and many surprises!

German : Courses hippiques diurnes

Kommen Sie zahlreich zu den 7 Trabrennen in Gespannen und einem berittenen Rennen, die Ihnen angeboten werden. Die Auberge des Bastides sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. Auch für Kinder gibt es ein kostenloses Unterhaltungsprogramm. Süße Stände und zahlreiche Überraschungen!

Italiano :

Venite a vedere le corse al trotto con i cavalli e una corsa a cavallo. Sarà disponibile un servizio di ristorazione in loco, su prenotazione dell’Auberge des Bastides. Ci sarà anche un’animazione gratuita per i bambini. Bancarelle di dolci e tante sorprese!

Espanol : Courses hippiques diurnes

Venga a ver las 7 carreras de trote con arneses y una carrera a caballo que se ofrecen. El Auberge des Bastides se encargará de la restauración in situ. Los niños también podrán disfrutar de animaciones gratuitas. Puestos de golosinas y muchas sorpresas

