Cinéma Superman Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

samedi 20 septembre 2025

Cinéma Superman

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-09-20

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ? .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Cinéma Superman

As Paddington visits his beloved Aunt Lucy, who now resides at the Retired Bear House in Peru, the Brown family and our favorite bear plunge into an unexpected journey full of mystery, through the Amazon rainforest and up to the mountain peaks of Machu Picchu.

German : Cinéma Superman

Während Paddington seine geliebte Tante Lucy besucht, die nun im Haus der pensionierten Bären in Peru wohnt, tauchen die Familie Brown und unser Lieblingsbär in eine unerwartete Reise voller Geheimnisse ein, die durch den Regenwald des Amazonas und bis zu den Berggipfeln von Machu Picchu führt.

Italiano :

Superman si trova coinvolto in conflitti in tutto il mondo e i suoi interventi a favore dell’umanità iniziano a suscitare dubbi. Percependo la sua vulnerabilità, Lex Luthor approfitta della situazione per cercare di sbarazzarsi definitivamente di Superman…

Espanol : Cinéma Superman

Mientras Paddington visita a su querida tía Lucy, que ahora reside en la Casa de los Osos Jubilados de Perú, la familia Brown y nuestro oso favorito se embarcan en un inesperado y misterioso viaje a través de la selva amazónica hasta las cumbres montañosas de Machu Picchu.

