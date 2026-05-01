Vide-greniers Miramont-de-Guyenne
Vide-greniers Miramont-de-Guyenne dimanche 17 mai 2026.
Miramont-de-Guyenne
Vide-greniers et vide-poussettes
Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers et vide-poussettes organisé par l’association Mir’Anima. Buvette et restauration rapide sur place. Présence de producteurs locaux.
Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers et vide-poussettes organisé par l’association Mir’Anima. Buvette et restauration rapide sur place. Présence de producteurs locaux. .
Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 07 56 14 miranima.asso@gmail.com
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English : Vide-greniers et vide-poussettes
Come along to the garage sale organized by the Mir’Anima association. Refreshments and fast food on site. Local producers present.
L’événement Vide-greniers et vide-poussettes Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-19 par OT du Pays de Lauzun
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