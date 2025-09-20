Miramont-de-Guyenne

32ème Festival des Arts de la Rue

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Pour la 32ᵉ édition, la commune vous invite à 3 jours de fête, de rire et d’émotion au cœur de la bastide. Pour les petits, pour les grands, les amoureux des bons mots ou les entraînés des zygomatiques, il y en aura pour tout le monde. Buvette et restauration sur place. Possibilité de camping.

Pour la 32ᵉ édition, la commune vous invite pour 3 jours de fête, de rire et d’émotion au cœur de la bastide. Pour les petits, pour les grands, les amoureux des bons mots ou les entraînés des zygomatiques, il y en aura pour tout le monde. Programme à venir. Tout au long de ce week-end, découvrez la Rue Enchanté et les ateliers cirque ! Buvette et restauration sur place. Possibilité de camping sécurisé. .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : 32ème Festival des Arts de la Rue

For the 30th edition, the town invites you to 4 days of festivities, laughter and emotion in the heart of the bastide. There’s something for everyone, young and old, from those who love a good laugh to those who’ve had a good workout. Refreshments and catering on site.

L’événement 32ème Festival des Arts de la Rue Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays de Lauzun