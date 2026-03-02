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Tournoi de tennis jeunes Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne

Tournoi de tennis jeunes Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne

Tournoi de tennis jeunes Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue Pierre Clerjou

Adresse : Lac du Saut du Loup

Ville : 47800 Miramont-de-Guyenne

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Miramont-de-Guyenne

Tournoi de tennis jeunes

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-31

Venez nombreux participer à un tournoi de tennis ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans.
Venez nombreux participer à un tournoi de tennis ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans.   .

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 89 63 86  miramonttc@hotmail.fr

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English : Tournoi de tennis jeunes

Come and take part in a tennis tournament open to all young people aged 11 to 18.

L’événement Tournoi de tennis jeunes Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT du Pays de Lauzun

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