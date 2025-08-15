Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne

Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes

Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

C’est la grande fête du cheval à Miramont-de-Guyenne ! 7 courses de trot en attelé et une course montée vous seront proposées, lors de cette journée. La restauration sur place sera possible avec le concours de l’Auberge des Bastides. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites.

C’est la grande fête du cheval à Miramont-de-Guyenne ! 7 courses de trot en attelé et une course montée vous seront proposées, lors de cette journée. La restauration sur place sera possible avec le concours de l’Auberge des Bastides. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Stands sucrés et nombreuses surprises ! .

Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 21 27 79

English : Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes

It’s the big horse festival in Miramont-de-Guyenne! 7 harnessed trotting races and a mounted race will be offered during this day. Catering on the spot will be possible with the help of the Auberge des Bastides. Children will also be able to enjoy free animations.

German : Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes

In Miramont-de-Guyenne findet ein großes Pferdefest statt! an diesem Tag werden Ihnen 7 Trabrennen mit Gespannen und ein berittenes Rennen angeboten. Dank der Unterstützung der Auberge des Bastides können Sie sich vor Ort verpflegen. Für Kinder gibt es ein kostenloses Unterhaltungsprogramm.

Italiano :

È la grande festa dei cavalli a Miramont-de-Guyenne! durante questa giornata verranno proposte 7 corse al trotto con bardatura e una corsa a cavallo. La ristorazione in loco sarà possibile grazie all’aiuto dell’Auberge des Bastides. Anche i bambini potranno godere di un’animazione gratuita.

Espanol : Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes

¡Es la gran fiesta del caballo en Miramont-de-Guyenne! durante este día se ofrecerán 7 carreras de trote con arreos y una carrera a caballo. La restauración in situ será posible con la ayuda del Auberge des Bastides. Los niños también podrán disfrutar de entretenimiento gratuito.

L’événement Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-22 par OT du Pays de Lauzun