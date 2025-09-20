Miramont-de-Guyenne

Courses internationale de speedway

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez nombreux assister aux courses internationales de speedway organisée avec l’association Moto Val de Guyenne et championnat de France de Side-car 500cc. Plateau de 15 pilotes venus de toute l’Europe. Possibilité de restauration.

Venez nombreux assister aux courses internationales de speedway organisée avec l’association Moto Val de Guyenne et championnat de France de Side-car 500cc. Plateau de 15 pilotes venus de toute l’Europe. Possibilité de restauration. .

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 22 27 52

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English : Courses internationale de speedway

Come and watch the speedway races organized by the Moto Val de Guyenne association for the National Speedway League. International drivers. Catering available on site.

L’événement Courses internationale de speedway Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun