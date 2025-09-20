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Courses internationale de speedway Miramont-de-Guyenne

Courses internationale de speedway Miramont-de-Guyenne

Courses internationale de speedway Miramont-de-Guyenne vendredi 14 août 2026.

Adresse : Z.A. de Bouillaguet

Ville : 47800 Miramont-de-Guyenne

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Miramont-de-Guyenne

Courses internationale de speedway

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez nombreux assister aux courses internationales de speedway organisée avec l’association Moto Val de Guyenne et championnat de France de Side-car 500cc. Plateau de 15 pilotes venus de toute l’Europe. Possibilité de restauration.
Venez nombreux assister aux courses internationales de speedway organisée avec l’association Moto Val de Guyenne et championnat de France de Side-car 500cc. Plateau de 15 pilotes venus de toute l’Europe. Possibilité de restauration.   .

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 22 27 52 

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English : Courses internationale de speedway

Come and watch the speedway races organized by the Moto Val de Guyenne association for the National Speedway League. International drivers. Catering available on site.

L’événement Courses internationale de speedway Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun

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