Fête du 15 août Miramont-de-Guyenne
Fête du 15 août Miramont-de-Guyenne samedi 15 août 2026.
Miramont-de-Guyenne
Fête du 15 août
Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
À l’occasion du 15 août, venez nombreux aux animations et au repas organisés par l’association ASM XV. Programme à venir.
À l’occasion du 15 août, venez nombreux aux animations et au repas organisés par l’association ASM XV. Programme à venir. .
Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 84 29 11
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English : Fête du 15 août
For August 15th, come along to the entertainment and meal organized by the ASM XV association. Fireworks to close the evening.
L’événement Fête du 15 août Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
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