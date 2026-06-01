Miramont-de-Guyenne

Fête du 15 août

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

À l’occasion du 15 août, venez nombreux aux animations et au repas organisés par l’association ASM XV. Programme à venir.

À l’occasion du 15 août, venez nombreux aux animations et au repas organisés par l’association ASM XV. Programme à venir. .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 84 29 11

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English : Fête du 15 août

For August 15th, come along to the entertainment and meal organized by the ASM XV association. Fireworks to close the evening.

L’événement Fête du 15 août Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun