Tournoi de tennis adultes Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Tournoi de tennis adultes

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-07

Venez nombreux participer à un tournoi de tennis ouvert à tous les adultes. Vous pouvez suivre la programmation des matchs sur leurs réseaux sociaux. Possibilité de prendre une licence et de participer au tournoi, en simple ou en double.

Venez nombreux participer à un tournoi de tennis ouvert à tous les adultes. Vous pouvez suivre la programmation des matchs sur leurs réseaux sociaux. Possibilité de prendre une licence et de participer au tournoi, en simple ou en double. .

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 89 63 86 miramonttc@hotmail.fr

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English : Tournoi de tennis adultes

Come and take part in a tennis tournament open to all adults. Follow the schedule of matches on our social networks. You can take out a license and take part in the tournament, in singles or doubles.

L’événement Tournoi de tennis adultes Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-19 par OT du Pays de Lauzun