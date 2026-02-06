Cinéma Les Légendaires Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne
Cinéma Les Légendaires
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
English : Cinéma Les Légendaires
The Legendaries, intrepid adventurers, were the greatest heroes of their time. But a terrible curse has turned them back into… 10-year-olds! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy and Razzia unite their powers to defeat the sorcerer Darkhell.
