Circuit VTT 2 La Vallée du Dropt Lauzun Lot-et-Garonne

Circuit VTT 2 La Vallée du Dropt En VTT Facile

Circuit VTT 2 La Vallée du Dropt Parking du lac 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Départ au parking du lac de Lauzun. Vous allez partir à la découverte du patrimoine architectural et naturel. Dans ce parcours, vous montez sur le point culminant de la commune Mongalfou qui donne une vue à 360°. Prenez le temps d’admirer depuis l’église St-Macaire la vue sur la Vallée du Dropt.

Facile

https://www.openrunner.com/route-details/21966812 +33 5 53 94 49 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit VTT 2 La Vallée du Dropt

Departure from the parking lot of the lake below. You will discover the architectural and natural heritage. In this route, you will go up to the highest point of the village Mongalfou which gives you a 360° view. Take the time to admire the view of the Dropt Valley from the St-Macaire church.

Deutsch : Circuit VTT 2 La Vallée du Dropt

Starten Sie am Parkplatz des Sees von Lauzun. Sie begeben sich auf eine Entdeckungsreise durch das architektonische und natürliche Erbe. Auf dieser Strecke steigen Sie auf den höchsten Punkt der Gemeinde Mongalfou, der eine 360°-Aussicht bietet. Nehmen Sie sich die Zeit, um von der Kirche St-Macaire aus den Blick auf das Dropt-Tal zu bewundern.

Italiano :

Partenza dal parcheggio del Lac de Lauzun. Si parte alla scoperta del patrimonio architettonico e naturale della zona. Questo percorso vi porterà fino al punto più alto del comune, Mongalfou, che offre una vista a 360°. Prendetevi del tempo per ammirare la vista sulla Vallée du Dropt dalla chiesa di St-Macaire.

Español : Circuit VTT 2 La Vallée du Dropt

Salida desde el aparcamiento del lago de abajo. Descubrirá el patrimonio arquitectónico y natural. En esta ruta, subirá al punto más alto del pueblo, Mongalfou, que le ofrece una vista de 360°. Tómese el tiempo de admirar la vista del Valle de la Gota desde la iglesia de San Macario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine