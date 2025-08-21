Circuit VTT 1 La Forêt de Caussegros Lauzun Lot-et-Garonne

Circuit VTT 1 La Forêt de Caussegros En VTT Facile

Circuit VTT 1 La Forêt de Caussegros Parking du lac 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Ce parcours démarre du parking du lac de Lauzun en bas du château en direction du château d’eau du village. Point culminant, il vous permet d’admirer le versant sud de la Vallée du Dropt. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Saint-Colomb-de-Lauzun.

Facile

https://www.openrunner.com/route-details/21964852 +33 5 53 94 49 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit VTT 1 La Forêt de Caussegros

This trail starts from the parking lot at Lac de Lauzun, below the château, and heads towards the village water tower. At its highest point, you can admire the southern slopes of the Vallée du Dropt. You can also join the trail from Saint-Colomb-de-Lauzun.

Deutsch : Circuit VTT 1 La Forêt de Caussegros

Dieser Weg beginnt am Parkplatz des Sees von Lauzun unterhalb des Schlosses und führt zum Wasserturm des Dorfes. Vom höchsten Punkt aus können Sie die Südseite des Dropt-Tals bewundern. Sie können die Strecke auch von Saint-Colomb-de-Lauzun aus erreichen.

Italiano :

Questo percorso parte dal parcheggio del Lac de Lauzun, sotto il castello, e si dirige verso la torre dell’acqua del villaggio. Nel punto più alto si può ammirare il versante meridionale della Vallée du Dropt. È possibile unirsi al percorso anche da Saint-Colomb-de-Lauzun.

Español : Circuit VTT 1 La Forêt de Caussegros

Esta ruta parte del aparcamiento del lago de Lauzun, bajo el castillo, y se dirige hacia la torre de agua del pueblo. En su punto más alto, podrá admirar la vertiente sur del Valle del Dropt. También puede unirse al sendero desde Saint-Colomb-de-Lauzun.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine