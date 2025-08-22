Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes Lauzun Lot-et-Garonne
Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes Lauzun Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes En VTT Difficulté moyenne
Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes Parking du lac 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 21000.0 Tarif :
Départ du parking du lac de Lauzun. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Saint-Colomb-de-Lauzun, Ségalas ou Sérignac-Péboudou.
Difficulté moyenne
https://www.openrunner.com/route-details/22024235 +33 5 53 94 49 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes
Departure from the parking lot of the lake.
Deutsch : Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes
Start vom Parkplatz am See.
Italiano :
Partenza dal parcheggio del Lac de Lauzun. È possibile unirsi al percorso anche da Saint-Colomb-de-Lauzun, Ségalas o Sérignac-Péboudou.
Español : Circuit VTT 7 La Rive gauche Graoussettes
Salida desde el aparcamiento del lago.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine