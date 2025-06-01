Circuit VTT 3 Le Tour des églises Lauzun Lot-et-Garonne

Circuit VTT 3 Le Tour des églises Lauzun Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT 3 Le Tour des églises En VTT Difficulté moyenne

Circuit VTT 3 Le Tour des églises Parking du lac 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Départ du parking du lac de Lauzun en bas du château, pour s’aventurer tout au long du parcours à la découverte des 4 églises Saint-Étienne, Saint-Macaire, Saint-Pastour de Queyssel et Saint-Nazaire. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Saint-Colomb-de-Lauzun.

Difficulté moyenne

https://www.openrunner.com/route-details/15468523 +33 5 53 94 49 21

English : Circuit VTT 3 Le Tour des églises

Depart from the parking lot at Lac de Lauzun, below the château, to explore the 4 churches along the way: Saint-Étienne, Saint-Macaire, Saint-Pastour de Queyssel and Saint-Nazaire. You can also join the trail from Saint-Colomb-de-Lauzun.

Deutsch : Circuit VTT 3 Le Tour des églises

Starten Sie vom Parkplatz am See von Lauzun unterhalb des Schlosses und wagen Sie sich entlang der Strecke auf Entdeckungsreise zu den vier Kirchen: Saint-Étienne, Saint-Macaire, Saint-Pastour de Queyssel und Saint-Nazaire. Sie können sich dem Parcours auch von Saint-Colomb-de-Lauzun aus anschließen.

Italiano :

Si parte dal parcheggio del Lac de Lauzun, ai piedi del castello, per esplorare le 4 chiese lungo il percorso: Saint-Étienne, Saint-Macaire, Saint-Pastour de Queyssel e Saint-Nazaire. È possibile unirsi al percorso anche da Saint-Colomb-de-Lauzun.

Español : Circuit VTT 3 Le Tour des églises

Salida desde el aparcamiento del lago bajo el castillo, para aventurarse en la ruta para descubrir las 4 iglesias: Saint-Étienne, Saint-Macaire, Saint-Pastour de Queyssel y Saint-Nazaire. En el camino, también descubrirá la iglesia del pueblo vecino, Saint-Colomb-de-Lauzun.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine