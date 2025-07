CIRCUIT VTT 21 KM AU DEPART DE CHANTELLE Chantelle Allier

CIRCUIT VTT 21 KM AU DEPART DE CHANTELLE Chantelle Allier vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT VTT 21 KM AU DEPART DE CHANTELLE

CIRCUIT VTT 21 KM AU DEPART DE CHANTELLE Départ de la Maison du Tourisme 03140 Chantelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit VTT offre un défi naturel, traversant les Gorges de la Bouble à Chantelle pour leur beauté sauvage et la Forêt de Giverzat pour ses sentiers ombragés et rapides.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Just a stone’s throw from the heart of Saint-Pourçain, a unique path along the banks of the Sioule.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Strecke bietet eine natürliche Herausforderung und führt durch die Gorges de la Bouble in Chantelle wegen ihrer wilden Schönheit und durch den Forêt de Giverzat wegen seiner schattigen und schnellen Wege.

Italiano :

Questo percorso per mountain bike offre una sfida naturale, attraversando le Gorges de la Bouble a Chantelle per la sua bellezza selvaggia e la Forêt de Giverzat per i suoi sentieri veloci e ombreggiati.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña ofrece un desafío natural, atravesando las Gorges de la Bouble en Chantelle por su belleza salvaje y el Forêt de Giverzat por sus senderos rápidos y sombreados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme