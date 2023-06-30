Circuit VTT Boucle des Quatre Frères Signy-l’Abbaye Ardennes

Circuit VTT Boucle des Quatre Frères Signy-l’Abbaye Ardennes vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT Boucle des Quatre Frères

Circuit VTT Boucle des Quatre Frères 08460 Signy-l’Abbaye Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Balisage vert circuit mixte sentier forestier, chemin empierré, routeLe tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/25 000 (série bleue) 2909O Signy-l’AbbayeMerci au Chêne Perché pour ce circuit. Plus d’idées de balade sur le site www.lecheneperche.com

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/circuit-vtt-4-freres-google.zip

English :

Green beaconing mixed circuit: forest path, stone path, roadThe layout of this circuit is given as an indication. To carry out this hike, it is preferable to have the IGN 1/25 000 (blue series) 2909O Signy-l’AbbayeMerci au Chêne Perché map for this circuit. More ideas for walks on the site www.lecheneperche.com

Deutsch :

Grüne Markierung gemischte Tour: Waldweg, Schotterweg, StraßeDer Verlauf dieser Tour dient nur der Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/25 000 (blaue Serie) 2909O Signy-l’AbbayeMerci au Chêne Perché pour ce circuit. Weitere Ideen für Wanderungen finden Sie auf der Website: www.lecheneperche.com

Italiano :

Contrassegni verdi circuito misto: sentiero forestale, sentiero di ghiaia, stradaIl percorso di questo circuito è dato a titolo indicativo. Per questa escursione è preferibile avere la carta IGN 1/25 000 (serie blu) 2909O Signy-l’AbbayeGrazie al Chêne Perché per questa escursione. Altre idee per le passeggiate sul sito: www.lecheneperche.com

Español :

Marcas verdes circuito mixto: pista forestal, camino de grava, carreteraEl recorrido de este circuito se da a título indicativo. Para realizar esta excursión, es preferible disponer del mapa IGN 1/25 000 (serie azul) 2909O Signy-l’AbbayeGracias a la Chêne Perché por esta excursión. Más ideas de paseos en la web: www.lecheneperche.com

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme