Circuit VTT Le vignoble entre Cernay et Thann Cernay Haut-Rhin
Circuit VTT Le vignoble entre Cernay et Thann Cernay Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT Le vignoble entre Cernay et Thann
Circuit VTT Le vignoble entre Cernay et Thann 1 Rue Latouche 68700 Cernay Haut-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 20000.0 Tarif :
Un peu moins de 20km pour vous mettre en jambe et relier Cernay à Thann à travers le patrimoine urbain, les forêts et la piste cyclable qui longe le fameux vignoble du Rangen, le plus pentu d’Alsace.
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 75 50 35
English :
A little less than 20km to get you going and link Cernay to Thann through the urban heritage, the forests and the bike path that runs along the famous Rangen vineyard, the steepest in Alsace.
Deutsch :
Etwas weniger als 20 km, um Sie in Schwung zu bringen und Cernay mit Thann zu verbinden, durch das städtische Erbe, die Wälder und den Radweg entlang des berühmten Weinbergs Rangen, dem steilsten Weinberg des Elsass.
Italiano :
Poco meno di 20 km per iniziare e collegare Cernay a Thann attraverso il patrimonio urbano, le foreste e la pista ciclabile che costeggia il famoso vigneto di Rangen, il più ripido dell’Alsazia.
Español :
Algo menos de 20 km para ponerse en marcha y unir Cernay con Thann a través del patrimonio urbano, los bosques y el carril bici que bordea el famoso viñedo de Rangen, el más empinado de Alsacia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par Système d’informations touristique Alsace