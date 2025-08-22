Circuit VTT N°12 Cozes Cozes Charente-Maritime

Circuit VTT N°12 Cozes

Circuit VTT N°12 Cozes Logis de Sorlut 17120 Cozes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du logis de sorlut à Cozes, ce circuit bleu de 25 km ne présente pas de difficulté majeure.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/9f00667f-2001-49d2-94fd-096c9467a9ee/vtt-circuit-ndeg12-cozes +33 5 46 08 21 00

English :

Leaving from the logis de sorlut in Cozes, this 25 km blue circuit presents no major difficulties.

Deutsch :

Dieser 25 km lange blaue Rundweg beginnt am Logis de Sorlut in Cozes und weist keine größeren Schwierigkeiten auf.

Italiano :

Partendo dal Logis de Sorlut di Cozes, questo percorso blu di 25 km non presenta grandi difficoltà.

Español :

Con salida del Logis de Sorlut en Cozes, esta ruta azul de 25 km no presenta grandes dificultades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme