PR N°18 Cozes Cozes Charente-Maritime

PR N°18 Cozes Logis de Sorlut 17120 Cozes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ du logis de Sorlut, le circuit vous guide à travers champs et forêt.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/6e2fc42a-10d5-4bbd-8ba9-fd90b97de114/pr18-circuit-de-france +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the logis de Sorlut, the tour takes you through fields and forest.

Deutsch :

Von der Logis de Sorlut aus führt Sie der Rundweg durch Felder und Wälder.

Italiano :

Partendo dall’abitazione di Sorlut, il percorso si snoda tra campi e boschi.

Español :

Partiendo de la vivienda de Sorlut, la ruta atraviesa campos y bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme